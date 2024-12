Il Congresso USA approva la legge per evitare lo shutdown Washington, 21 dic. (askanews) - Gli Stati Uniti evitano il pericoloso shutdown. Il Senato americanoi ha approvato all'ultimo minuto il nuovo piano che evita la paralisi del bilancio, il cosiddetto shutdown evitando per un soffio la chiusura delle attività federali prima di Natale. Il disegno di legge che era già stato approvato dalla Camera, con 366 favorevo e 34 contrari è stato approvato poco dopo la scadenza limite di mezzanotte, ma l'ufficio della Casa Bianca incaricato di dichiarare la chiusura non lo ha fatto, contando sull'imminente voto del Senato. Ora il piano finirà sulla scrivania del presidente Joe Biden per la firma dal camera dei deputati