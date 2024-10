Il blitz di Greenpeace nella centrale nucleare di Gravelines Gravelines, 28 ott. (askanews) - Circa quaranta attivisti di Greenpeace sono entrati in azione alla centrale nucleare di Gravelines, nel nord della Francia, contro la costruzione di due nuovi reattori nucleari EPR2, che ritengono esposti al rischio di sommersione marina. "Si sta correndo un rischio sconsiderato per la popolazione e per i lavoratori della centrale nucleare", afferma Pauline Boyer, responsabile della campagna per la transizione energetica di Greenpeace. Gli attivisti sono entrati coi gommoni e hanno esposto cartelli contro la centrale nucleare.