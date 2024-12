Il Belgio primo paese Ue a vietare le sigarette elettroniche monouso Bruxelles, 30 dic. (askanews) - Dal primo gennaio il Belgio diventerà il primo Paese dell'Unione Europea a vietare la vendita di sigarette elettroniche monouso, le cosiddette puff usa e getta. La misura, che riguarda un prodotto molto popolare tra i giovani, anche per la praticità e la gamma di fragranze e aromi tra cui scegliere, fa parte di un piano nazionale antitabacco. L'Unione Europea mira a raggiungere una generazione libera dal tabacco entro il 2040, riducendo la popolazione dei fumatori dei 27 paesi, dall'attuale 25% circa a meno del 5%. E alcuni, come il Belgio, prevedono di anticipare questa scadenza. A Bruxelles, pareri discordanti, soprattutto tra i giovani: "La verità è che non credo questa misura serva - dice un ragazzo - anche io uso i puff usa e getta. Voglio dire, il tabacco è la stessa cosa, è pericoloso quindi non capisco perché vietare queste e non il tabacco". "Lo uso per cercare di smettere di fumare un po' - afferma una ragazza - perché fumo sigarette. Ma penso che sia un bene che ne abbiano interrotto la vendita, perché ci sono molti giovani che non pensano necessariamente alle conseguenze quando iniziano". Le sigarette elettroniche monouso vengono promosse come meno dannose dei prodotti tradizionali del tabacco. Come gli altri modelli elettronici, contengono un liquido con o senza sali di nicotina che, al momento dell'uso, viene riscaldato e produce vapore, ma non possono essere ricaricate. I dubbi maggiori degli esperti riguardano il rischio dipendenza e il fatto che possano avvicinare i giovani ai prodotti più tradizionali. "Il problema è che iniziano a usarle senza conoscere sempre il loro contenuto di nicotina e la nicotina crea dipendenza", ha dichiarato Nora Melard, portavoce dell'Alliance for a Tobacco-Free Society in Belgio. "Siamo soddisfatti di questo divieto - dice - sia per l'impatto ambientale che queste sigarette elettroniche usa e getta hanno, perché ogni volta che vengono vendute si produce un'enorme quantità di rifiuti, sia per proteggere i giovani, visto che sono usate principalmente da loro". Nel 2021, il governo federale belga aveva già presentato una proposta alla Commissione europea per vietare le sigarette monouso. Il via libera è arrivato lo scorso marzo, aprendo la strada all'entrata in vigore di una legge nazionale. Ora anche la Francia ha ottenuto l'approvazione dell'Ue per un divieto simile.