I feriti nelle esplosioni in Libano trasportati in Iran Milano, 19 set. (askanews) - Un intero aereo carico di feriti. Si tratta delle vittime delle esplosioni dei cerca persone e dei walkie-talkie che hanno colpito militanti Hezbollah e chi si trovava nelle vicinanze. "L'operazione di trasporto dei feriti sull'aereo è stata completata. Il nostro aereo è quasi pieno - ha spiegato il capo della Mezzaluna Rossa iraniana, Pirhossein Koolivand - I nostri colleghi hanno lavorato duro e sopportato molte difficoltà, ma per grazia di Dio, secondo me, stiamo effettuando il più grande trasporto aereo di persone ferite . Prego affinché, a Dio piacendo, nelle due ore di volo che ci separano da Mehrabad l'aeroporto di Teheran , i nostri colleghi possano prendersi cura dei pazienti, portarli sani e salvi nel Paese e portarli negli ospedali".