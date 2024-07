Herzog da Mattarella: rilascio ostaggi e rispetto diritto a Gaza Roma, 25 lug. (askanews) - Liberazione immediata degli ostaggi e rispetto a Gaza del diritto umanitario. Sono questi due dei temi trattati nel colloquio tra il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il suo omologo di Israele Isaac Herzog, ricevuto in mattinata al Quirinale. Tra i temi sottolineati, anche la necessità di lavorare per la soluzione due Stati due popoli e la necessità di impedire i rischi di allargamento del conflitto. Inoltre, è stato rimarcato l'impegno umanitario italiano per Gaza e l'incremento degli aiuti.