Giornate Trevi, Pozzani (Teon): ruolo preminente pompe di calore Roma, 19 set. (askanews) - Ferdinando Pozzani, amministratore delegato di Teon, è intervenuto nel corso delle Giornate dell'Energia e dell'Economia Circolare, che dal 18 al 21 settembre tornano a Trevi (PG), promosse da Globe Italia e WEC Italia in collaborazione con Luiss School of Government, AICP - Associazione Italiana dei Collaboratori Parlamentari e Askanews. "Nell'ambito della sostenibilità e delle rinnovabili - ha evidenziato - le pompe di calore rivestono un ruolo preminente perchè presentano la tecnologia più efficiente nella produzione di energia termica, che rispetto alla produzione di energia elettrica è ancora in ritardo nella penetrazione di tecnologie sostenibili. Nella collaborazione tra energia termica e agricoltura poi la pompa di calore si inserisce a pieno titolo perchè riesce a sostenere diverse fasi di filiera. In molti processi produttivi la pompa di calore riesce a sostituire centrali tradizionali e riesce a farlo abbattendo le emissioni di CO2 e consentendo risparmi significativi".