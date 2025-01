Giornata Memoria, commemorazione alla stazione di Firenze Firenze, 27 gen. (askanews) - In occasione della Giornata della Memoria, cerimonia commemorativa, a Firenze, al binario 16 della stazione di Santa Maria Novella, in ricordo dei quasi 300 ebrei che da qui furono deportati ai campi di concentramento nazisti. La cerimonia si è svolta in memoria di tutte le deportazioni. Sono intervenuti la sindaca Funaro, il rabbino capo di Firenze Gadi Piperno, la prefetta Francesca Ferrandino, il presidente della sezione Aned Firenze Lorenzo Tombelli, la presidente dell'Anpi Firenze Vania Bagni.