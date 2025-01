Cuba rilascia centinaia di prigionieri dopo rimozione da lista nera Usa L'Avana, 15 gen. (askanews) - Cuba ha iniziato a liberare prigionieri incarcerati per motivi politici dopo che gli Stati Uniti hanno rimosso l'isola dalla lista nera dei Paesi che sostengono il terrorismo. La decisione a sorpresa del presidente uscente Joe Biden di rimuovere Cuba dalla black list americana, resa ufficiale in un memorandum pubblicato dalla Casa Bianca, dovrebbe incentivare la liberazione di persone incarcerate per aver protestato contro il regime. L'Avana ha annunciato la liberazione di 553 prigionieri. "Come è consuetudine nel nostro sistema giudiziario, abbiamo preso la decisione unilaterale e sovrana di liberare 553 persone condannate per vari reati", ha dichiarato su X il presidente cubano, Miguel Diaz-Canel.