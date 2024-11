Confronto fra imprenditori di ogni età a OSA con Filippo Sironi Milano, 13 nov. (askanews) - Fra le nuove sfide lanciate da OSA 2024, il confronto fra imprenditori al Superstudio Maxi di Milano organizzato da Mirco Gasparotto, di certo c'è anche quella di portare avanti il patrimonio di conoscenze ed esperienze delle generazioni passate. Un bagaglio che si sente di portare con sé un giovane promettente come Filippo Sironi, Founder e Ceo di "Il Mannarino". Sul palco ha stupito per la capacità di interagire con il pubblico, che lo ha ascoltato in maniera attenta. Appena dopo, la sua visione si è allargata al paragone con gli imprenditori che lo hanno preceduto: "Ho imparato tanto da chi è più avanti di me e ha dalla sua la forza dell'esperienza, avendo vissuto circostanze che io non ho di certo affrontato. L'imprenditore giovane e illuminato deve ascoltare chi è più esperto di lui e magari cercare di evitare gli errori che ha già commesso. Da parte mia, come giovane imprenditore ha provato a lanciare una visione diversa, con un punto di vista differente che deriva da una generazione nuova".