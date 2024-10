Carlo III e Camilla accolgono a cena i leader del Commonwealth Roma, 25 ott. (askanews) - Carlo III e la regina Camilla hanno ospitato una cena ufficiale per i capi di Stato e i rappresentanti dei paesi del Commonwealth ad Apia, durante la loro visita alle Samoa. Tra gli ospiti il primo ministro australiano Anthony Albanese, il primo ministro britannico Keir Starmer, la segretaria generale del CHOGM (Commonwealth Heads of Government Meeting), il primo ministro neozelandese Christopher Luxon. Il re ha partecipato al vertice dei leader dei 56 Stati membri del Commonwealth nel Pacifico meridionale con l'obiettivo di portare l'organizzazione ereditata dall'Impero britannico nell'era moderna. Ma molte nazioni africane, caraibiche e del Pacifico vogliono che il Regno Unito e le altre potenze europee paghino un risarcimento finanziario per la schiavitù o almeno facciano ammenda politica.