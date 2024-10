Caos treni, circolazione sospesa a Roma: ritardi e cancellazioni Roma, 2 ott. (askanews) - Treni in ritardo e cancellazioni. Immagini da Roma Termini e dalla stazione di Santa Maria Novella a Firenze, affollate e con gente in fila davanti ai tabelloni in attesa di capire quando partirà il proprio treno. Mattinata di caos per la circolazione ferroviaria che è stata sospesa nel nodo di Roma, a causa di una disconnessione degli impianti di Roma Termini e Roma Tiburtina, ha fatto sapere il gruppo FS Italiane, precisando che è in corso l'intervento dei tecnici di RFI.