Biden al terminal di Lobito con i leader di Angola, Zambia e Rd Congo Lobito (Angola), 4 dic. (askanews) - Nel secondo giorno della sua visita in Angola, il presidente americano Joe Biden ha fatto tappa nel porto di Lobito, a circa 500 chilometri dalla capitale angolana Luanda. Ad accompagnarlo alti funzionari e capi di Stato, tra cui il presidente dell'Angola Joao Lourenço, il presidente dello Zambia, Hakainde Hichilema, e il presidente della Repubblica Democratica del Congo, Félix Tshisekedi Presente anche il direttore delle operazioni della Lobito Atlantic Railway, Nicolas Gregoir, la ferrovia che verrà ripristinata al centro del progetto "Lobito Corridor", che ha ricevuto prestiti dagli Stati Uniti e dall'Unione Europea, e che collegherà i paesi interni ricchi di minerali come la Repubblica Democratica del Congo (RDC) e lo Zambia con Lobito, da dove potranno essere esportati. In questa occasione, Biden dovrebbe annunciare nuovi investimenti da 600 milioni di dollari nel "Lobito Corridor". Se il progetto verrà completato, il "corridoio" collegherà l'Oceano Atlantico all'Oceano Indiano, facilitando così l'esportazione di materie prime molto strategiche come rame e cobalto.