Berlinguer a Atreju: "contestazioni sì, ma in tutta serenità" Roma, 14 dic. (askanews) - "Mi hanno chiamato proprio per dare un po' di pepe a questo dibattito, la contestazione era nelle cose": così Bianca Berlinguer, moderatrice a Atreju dl dibattito"Costruire il futuro. La via italiana per sostenere la famiglia" con la ministra per la Famiglia Eugenia Roccella e Massimo Gandolfini, presidente Associazione Family Day, che ha visto i fischi alla senatrice M5s Alessandra Maiorino. A placare gli animi è intervenuto Giovanni Donzelli (Fdi) che a margine dice "ma è stato un dibattito pacifico e tranquillo, è che lei si divertiva. C'è stato un po' di rumoreggiamento". "Nei dibattiti dove si è molto convinti delle proprie opinioni con grandi passioni va bene anche che ci siano le contestazioni, è una cosa che ci può stare in tutta serenità" ha chiosato Berlinguer.