Artissima, Present Future: qui gli artisti che faranno il domani Torino, 3 nov. (Askanews) - Artissima 2024 vuole guardare ai giovani, artisti e galleristi. E lo fa anche attraverso una delle sezioni curate, "Present Future", che, insieme a Joel Valabrega è stata immaginata de Léon Kruijswijk, curatore del KW Institute for Contemporary Art di Berlino. "La sezione Present Future - ha detto ad askanews - espone gli artisti più promettenti di oggi, quelli che determineranno il futuro: una selezione di dieci artisti rappresentati dalle loro gallerie di riferimento e sia io sia Joel abbiamo lavorato molto con le performance e i format live, con una prospettiva sperimentale. In questa sezione ovviamente abbiamo arti visive, ma abbiamo voluto anche guardare ad altre pratiche, che non devono necessariamente essere dal vivo, ma anche multidisciplinari e con artisti che lavorano con diversi media. Quindi qui abbiamo molti lavori diversi: abbiamo le installazioni, abbiamo la scultura, abbiamo la pittura e delle piccole performance che vengono realizzate in fiera".