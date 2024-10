Arriva in America la 1000 Miglia Experience Florida Roma, 24 Ott. (askanews) - Dopo l'esordio in Cina e la terza edizione negli Emirati Arabi, la 1000 Miglia Experience, format di evento su licenza ufficiale 1000 Miglia, porta la Freccia Rossa in Florida. L'appuntamento è a Miami dal 22 al 25 febbraio 2025. Dopo il via dalla città magica, il percorso si snoderà lungo le strade che attraversano il parco nazionale dell'Everglades e la riserva naturale di Big Cypress fino a Naples per poi dirigersi a nord fino a Tampa e quindi a est fino alla base spaziale di Cape Canaveral. Continuando in direzione sud verso West Palm Beach e Palm Beach attraverso l'iconica A1A, il traguardo finale a Miami si preannuncia di grande impatto con uno dei luoghi simbolo della città che accoglierà l'arrivo. 120 il numero massimo di equipaggi e diverse le classi di auto partecipanti: 1000 Miglia Original (1927-1957), Classic Icons (1958-1994) e Hypercars e Supercars (1995-2024). Si tratta insomma di un evento che rappresenterà il meglio delle eccellenze italiane dell'automotive, della tecnologia, del design, del lusso, della moda, del food e dello sport. "Abbiamo un contratto di cinque anni per 1000 Miglia Experience Florida e, ogni anno, si svolgerà lungo un percorso diverso - ha spiegato Claudia Maria Golinelli, presidente di Ega, l'agenzia licenziataria che organizza l'evento. Il mondo della 1000 Miglia è fatto di professionisti e appassionati di auto d'epoca a livello mondiale che si incontrano per sfidarsi al millesimo di secondo. Le tappe di Experience Florida sono molto suggestive e passano tutte attraverso aree naturalistiche di pregio, golf club e strade iconiche delle principali città". L'occasione rappresenterà inoltre una magnifica vetrina per il nostro Paese. Ogni momento sociale sarà a tema italiano con eventi legati al food, al cinema, alla moda. La 1000 Miglia è del resto uno dei migliori ambasciatori al mondo del Made in Italy nell'accezione più elegante. È un modo per raccontare la bellezza e lo stile della Penisola: "La manifestazione insomma -sottolinea Golinelli - è una vetrina unica per le eccellenze di Casa nostra che avranno l'opportunità di farsi conoscere negli States attraverso il fascino di una corsa che, in cento anni, ha fatto la storia, e che Enzo Ferrari chiamava "la corsa più bella del mondo".