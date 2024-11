Apertura stellare per il 42 TFF, da Sharon Stone a Ron Howard Torino, 22 nov. (askanews) -Parata di star per inaugurare il 42esimo Torino Film Festival (42 TFF). Al Teatro Regio, oltre al regista Ron Howard, arrivato per presentare il nuovo film, "Eden", che apre questa edizione, hanno sfilato tra gli altri Sharon Stone con un abito rosso scintillante e un boa di piume, Matthew Broderick accompagnato dalla moglie Sarah Jessica Parker, entusiasta di essere a Torino e Rosario Dawson. Tante anche le personalità del cinema italiano, da Giancarlo Giannini a Massimo Ghini, da Giuseppe Battiston al direttore Giulio Base alla presidente di giuria Margaret Mazzantini.