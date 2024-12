Alpinisti dispersi sul Gran Sasso, recuperati i due corpi Roma, 27 dic. (askanews) - Sono stati ritrovati senza vita i corpi di Cristian Gualdi e Luca Perazzini, i due alpinisti, entrambi di Sant'Arcangelo di Romagna (Rimini), dispersi da domenica scorsa sul massiccio del Gran Sasso. Nelle immagini, le operazioni di recupero degli specialisti speleo alpino dei vigili del fuoco con l'elicottero Drago VF164 in forza al reparto volo di Pescara. Gualdi, 48 anni, e Perazzini, 42, erano partiti il 22 dicembre per un'escursione sul versante Sud/Est del Corno Grande, quando sono scivolati nel Vallone dell'Inferno. Sono riusciti a dare l'allarme: la macchina dei soccorsi è partita il 23, ma le ricerche sono state sospese vari giorni per le condizioni meteo proibitive, a causa di una bufera di neve e vento che ha interessato la zona.