A Washington aereo di linea si scontra con elicottero e precipita Washington, 30 gen. (askanews) - Tragedia nei cieli di Washington dove un aereo passeggeri della American Airlines con a bordo 64 persone è precipitato nel fiume Potomac dopo essersi scontrato a mezz'aria con un elicottero militare durante un'esercitazione notturna. L'aereo, di dimensioni ridotte e utilizzato per tratte regionali, si stava avvicinando all'aeroporto nazionale Reagan intorno alle 21:00, ora locale, dopo essere partito da Wichita, in Kansas, quando è avvenuta la collisione con un Black Hawk che trasportava tre soldati e stava effettuando un volo di addestramento. Immediatamente è partita una massiccia operazione di ricerca e salvataggio nelle acque ghiacciate del fiume, con i sommozzatori che cercano i dispersi nella notte illuminati dai fari. Le autorità non hanno comunicato un bilancio ufficiale di morti e dispersi, ma secondo fonti dei soccorritori sarebbero stati recuperati 19 corpi.