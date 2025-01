A Seul centinaia di persone in piazza chiedono arresto di Yoon Suk Yeol Seul, 2 gen. (askanews) - Centinaia di persone si sono riunite nella capitale sudcoreana, Seul, vicino alla residenza presidenziale per chiedere l'arresto immediato del presidente deposto, Yoon Suk Yeol, reggendo cartelli con la scritta "Detenzione! Arrestate Yoon Suk Yeol". Il leader è stato messo sotto impeachment dal parlamento in seguito al suo tentativo di imporre la legge marziale il mese scorso e gli inquirenti hanno un mandato di arresto che hanno promesso di eseguire entro il 6 gennaio.