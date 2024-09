A Gaza "ottimo inizio" per la campagna di vaccinazione contro la polio Gaza, 3 set. (askanews) - Una notizia che è, in qualche modo, uno spiraglio di speranza: la campagna di vaccinazioni a Gaza sta procedendo. "Siamo stati entusiasti del fatto che ci siano stati 87.000 vaccinati il primo giorno su 156.000 che speriamo di raggiungere nella Middle Area", ha detto un portavoce dell'UNRWA all'inizio di una campagna di vaccinazione di emergenza contro la poliomielite a Gaza. Dopo il primo caso confermato di poliomielite in 25 anni, domenica è iniziata una campagna di vaccinazione su larga scala, con "pause umanitarie" localizzate nei combattimenti.