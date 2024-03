Zelensky, l'obiettivo di Putin è annettere tutta l'Ucraina

"Non credo che l'obiettivo di Putin sia la conquista dei territori: quello che stiamo vedendo sono i colpi contro i civili e il terrore contro la popolazione ucraina. I loro messaggi ci dicono che il loro obiettivo non sono alcuni territori ma è annettere tutta l'Ucraina". Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, rispondendo a Bruno Vespa a 'Cinque Minuti'. "Putin sta cercando di approvvigionarsi in Iran e in Corea del Nord, ha deficit di munizioni. I russi hanno bisogno di una pausa: molti loro militari sono stati uccisi, lo vediamo dai prigionieri che il contingente che viene da noi a combattere non ha la preparazione superiore a un mese. Hanno bisogno di preparare soldati semplici e ufficiali". "Già nel 2014 - aggiunge Zelensky - il conflitto congelato gli ha permesso di rafforzarsi e poi partire con la guerra su larga scala".