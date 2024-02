Yemen, Houthi designano ufficialmente Usa e Uk come paesi nemici

I ribelli Houthi dello Yemen hanno annunciato che il gruppo ha ufficialmente designato gli Stati Uniti e il Regno Unito come paesi nemici per il loro sostegno a Israele. Lo riporta la Nbc. Il presidente houthi Mahdi Al-Mashat ha ratificato una legge che stabilisce che tratterà con entrambi i paesi occidentali "secondo il principio del confronto". La notizia arriva mentre gli Houthi continuano a esprimere sostegno ai palestinesi e ad attaccare le navi nel Mar Rosso che si ritiene abbiano legami con Israele. Molti paesi hanno condannato gli attacchi Houthi e il loro impatto sul commercio globale, con Usa e Uk che hanno risposto colpendo il gruppo in mare e nello Yemen.