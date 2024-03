Xi incontra rappresentanti accademici e di imprese Usa

Il presidente Xi Jinping ha incontrato oggi a Pechino i rappresentanti delle comunità imprenditoriali e accademiche americane, in un evento atteso nell' ambito degli sforzi della leadership mandarina per incoraggiare gli investimenti stranieri e rassicurare le aziende Usa di fronte ad un'economia in rallentamento. "La mattina del 27 marzo, il presidente Xi Jinping ha incontrato i rappresentanti della comunità imprenditoriale e accademica statunitense nella Grande Sala del Popolo. Il meeting ha avuto inizio intorno alle 11 locali (le 4 in Italia)", ha riferito il Quotidiano del Popolo, la voce del Partito comunista cinese.