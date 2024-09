Wsj, piano di Zelensky non ha impressionato per ora gli Usa

Il 'piano per la vittoria' di Volodymyr Zelensky non ha "impressionato" l'amministrazione Usa. Lo scrive il Wsj riportando fonti vicine alla Casa Bianca. L'amministrazione Biden è preoccupata che il piano del leader ucraino sia privo di una strategia globale e non sia altro che una richiesta di più armi e della revoca delle restrizioni sui missili a lungo raggio, hanno affermato funzionari statunitensi. "Non sono impressionato, non c'è niente di nuovo", ha detto uno degli alti funzionari. Oggi Zelensky presenterà a presidente Biden e Harris il suo piano nella sua interezza.