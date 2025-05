Pakistan colpisce basi aeree indiane in risposta all'aggressione: avviata Operazione Bunyanun Marsoos

Il Pakistan ha iniziato il suo contrattacco di fronte all'"aggressione indiana", colpendo l'aeroporto indiano di Pathankot e la base aerea di Udhampur in una rappresaglia "occhio per occhio": lo ha annunciato la Tv di Stato, come riporta la Cnn. L'esercito ha affermato di aver avviato l'Operazione Bunyanun Marsoos, un nome ripreso da un versetto coranico che significa 'muro indistruttibile'. Sono state prese di mira inoltre le basi aeree indiane utilizzate per lanciare missili contro il Pakistan. Dopo l'attacco a 3 basi militari del Pakistan, il governo aveva scritto su X che "l'India deve ora prepararsi alla risposta del Pakistan"