Wsj, 'piano di 90 giorni su Gaza mediato da Usa, Qatar e Egitto'

Sono in corso sforzi diplomatici da parte di Usa, Qatar ed Egitto per spingere Israele e Hamas a concordare su una nuova proposta ed è possibile che nei prossimi giorni al Cairo ci sia un nuovo giro di negoziati. Lo riferisce - ripreso dai media israeliani - il Wall Street Journal, secondo cui i mediatori hanno proposto un piano di 90 giorni con l'avvio di un cessate il fuoco, il rilascio di tutti gli ostaggi civili in cambio di centinaia di detenuti palestinesi in Israele e un lento ritiro delle forze israeliane dalla Striscia. Questa prima fase prevede anche la fine della sorveglianza dei droni su Gaza e un significativo aumento degli aiuti umanitari. Nella seconda fase, ci sarebbe il rilascio da parte di Hamas delle soldatesse rapite e dei corpi dei morti in contemporanea con il rilascio di altri detenuti palestinesi. Nella terza fase, conclude il Wsj, si avrebbe il rilascio dei soldati israeliani rapiti in cambio del ridispiegamento dell'esercito al di fuori della Striscia.