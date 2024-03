Weber, Salvini sulla Russia "fuori dalla realtà o mente"

"Chi vede le elezioni in Russia come democratiche e ne trae una legittimazione non ha una visione reale del mondo, non sa cosa accade lì. O mente alle persone. Queste sono le due opzioni". Lo ha detto il presidente del Ppe Manfred Weber rispondendo ad una domanda sulla posizione espressa dal ministro Salvini sul voto in Russia. Non bisogna riconoscere le elezioni in Russia: su questo "il governo italiano segue un corso chiaro con Antonio Tajani e Giorgia Meloni", ha aggiunto Weber, ricordando anche il ruolo della premier italiana nell'ultimo meeting virtuale G7 del 24 febbraio da Kiev, insieme al presidente ucraino Zelensky.