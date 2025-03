"Gaza è dei palestinesi: cambiare il suo status con la forza non porterà la pace ma solo nuovo caos". E' quanto ha detto il ministro degli Esteri cinese Wang Yi in merito alla proposta del presidente americano Donald Trump di prendere il controllo della Striscia.

"Bisogna lavorare alla soluzione dei due Stati", ha affermato Wang in una conferenza stampa a margine dei lavori del Congresso nazionale del popolo. "Senza pace in Medio Oriente non c'è stabilità nel mondo", ha aggiunto.