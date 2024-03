Voto di scambio, arrestato l'ex assessore regionale Sorbello

Giuseppe Sorbello, ex assessore regionale ed ex sindaco di Melilli, paese nel Siracusano, è uno dei 12 arrestati nell'ambito dell'operazione Asmundo dei carabinieri di Siracusa nell'ambito di un'inchiesta coordinata dai magistrati della terza area della Procura distreuttuale di Catania. Secondo l'accusa, Sorbello, alle amministrative a Melilli del 2022, avrebbe "accettato la promessa di ottenere voti in cambio di denaro e dell'impegno a operarsi per agevolare la scarcerazione del figlio di un affiliato". Le elezioni furono vinte dall'attuale sindaco, Giuseppe Carta, deputato regionale del Mpa con il 75 per cento dei consensi.