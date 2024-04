Von der Leyen, 'messa al bando di Tik Tok non è esclusa'

"Non è escluso che Tik Tok sia bandito perché la Commissione è stata la prima istituzione a vietarlo nei cellulari dei nostri funzionari, conosciamo la sua pericolosità". Lo ha detto la presidente della Commissione Ue uscente e Spitzenkdanidat del Ppe Ursula von der Leyen nel corso del dibattito di Maastricht per le Europee rispondendo a chi gli chiede se l'Ue possa imitare gli Usa dove è stata approvata una legge che prevede la messa al bando della piattaforma se non si separerà dalla società madre ByteDance.