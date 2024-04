Von der Leyen, 'Italia? Ora nessuno è solo sui migranti'

"Con il patto sulla migrazione nessun Paese sarà lasciato da solo, per questo abbiamo introdotto un meccanismo di solidarietà obbligatoria: l'Europa migliore è l'Europa che si muove unita". Lo ha detto la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen al Parlamento Europeo dopo l'approvazione del Patto sulla migrazione e l'asilo, rispondendo a una domanda se il Patto potrà aiutare in concreto Paesi come Italia, Spagna, Grecia e Malta.