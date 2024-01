Von der Leyen, "Fiducia nell'intesa a 27 per gli aiuti all'Ucraina" La presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, ha proposto un finanziamento stabile per l'Ucraina e ha sottolineato l'importanza di un bilancio Ue aggiornato per affrontare questioni come competitività, migrazione e sostegno ai Balcani occidentali. Ha espresso fiducia in una soluzione a 27.