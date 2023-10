Von der Leyen e Metsola in Israele, Fermiamo Hamas

La Presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen e la Presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola sono atterrate in Israele. "Siamo qui per esprimere la nostra solidarietà al popolo israeliano a seguito del terribile attacco terroristico di Hamas", ha scritto von der Leyen su X. "Il terrore non prevarrà. È importante come rispondiamo. Possiamo - dobbiamo - fermare Hamas. E fare tutto il possibile per mitigare le conseguenze umanitarie", ha aggiunto Metsola.