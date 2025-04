Vladimir Putin esprime cordoglio per la morte di Papa Francesco

Il presidente russo ha espresso le sue condoglianze per la morte di Papa Francesco definendolo "una persona straordinaria". In un messaggio al cardinale Farrell, il presidente Vladimir Putin sottolinea che Francesco "godeva di una grande autorità internazionale come fedele servitore dell'insegnamento cristiano, un saggio religioso e uno statista, e un coerente difensore degli alti valori dell'umanesimo e della giustizia".

"Durante il suo pontificato - aggiunge Putin - Papa Francesco ha "contribuito attivamente allo sviluppo del dialogo tra la Chiesa ortodossa russa e quella Romana cattolica, così come all'interazione costruttiva tra la Russia e la Santa Sede". Il presidente russo Vladimir Putin e papa Francesco "avevano un grande rispetto uno dell'altro". Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov.