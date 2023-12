Violenza su donne a Roma, oltre 10 casi al giorno

Nel 2023, come ha affermato il Procuratore di Roma, Francesco Lo Voi, durante una conferenza stampa per illustrare le principali attività svolte, l'emergenza della violenza di genere a Roma è stata straordinaria e permanente. Sono stati avviati 8.433 nuovi procedimenti e sono state avanzate 700 misure cautelari dalla Procura, quasi tutte accolte. Inoltre, il Codice Rosso è stato attivato in 3.392 casi, equivalenti a circa 10 casi al giorno.