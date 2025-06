Una violenta protesta da parte di alcuni detenuti è in corso nel carcere di Terni. Secondo apprende l'ANSA, sarebbero interessate due sezioni: la H e G, entrambe di 'media sicurezza', dove sarebbero state danneggiate telecamere, suppellettili e appiccato un incendio. La situazione non è ancora stata risolta: l'area del carcere è stata isolata e sono in arrivo rinforzi.