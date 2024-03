Vicepresidente Antimafia, urge che de Raho si astenga dai lavori

"Leggendo le dichiarazioni del procuratore Laudati sul dossieraggio, emerge con estrema chiarezza e urgenza l'opportunità che Cafiero de Raho si astenga dalle attività della Commissione Nazionale Antimafia, di cui è vicepresidente. Laudati dichiara di aver delegato le attività che gli vengono contestate sotto il pieno controllo dell'allora procuratore nazionale, ovvero di de Raho. La sua astensione dalla Commissione è un'esigenza e un'urgenza in cui la politica non c'entra affatto: sono opportune per consentire il sereno svolgimento delle attività della Commissione parlamentare". Così in una nota il vicepresidente della commissione antimafia, Mauro D'Attis.