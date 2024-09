Vermiglio scala il box office, è secondo al botteghino

Dopo il Gran Premio della Giuria alla Mostra di Venezia, il plauso della critica e dopo essere stato designato come candidato italiano per la corsa all'Oscar come miglior film straniero, è arrivato per Vermiglio il riconoscimento più importante, quello del pubblico. Uscito il 19 settembre in 25 cinema, il film ha visto aumentare considerevolmente il numero di copie nel secondo week end e ha raggiunto le primissime posizioni nella classifica Cinetel. Vermiglio chiude il fine settimana al secondo posto con un incasso di circa 400mila euro (397.973), mantenendo di gran lunga la migliore media per copia (3.344 euro). Nelle due settimane sugli schermi, Vermiglio ha incassato 606.258 euro e da giovedì il numero dei cinema in cui verrà proiettato crescerà ancora, arrivando a supere 200 sale. In prima posizione al botteghino si mantiene invece saldo Cattivissimo Me 4 che ha raccolto nel week end altri 429.238 euro, portando il totale degli incassi delle sei settimane in cui è sugli schermi a circa 17 milioni di euro (16.795.572). Terzo in classifica Beetlejuice Beetlejuice, scalzato dal secondo posto della scorsa settimana da Vermiglio: nel week end il sequel dello spiritello di Tim Burton ha incassato circa 371mila euro portando il totale degli incassi in 4 settimane di proiezione a quasi 5 milioni di euro (4.778.763).