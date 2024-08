Il processo di disinflazione in corso si basa su tre variabili, salari, produttività e profitti, ma tutte restano circondate da grandi livelli di incertezza: è quanto emerge dai verbali della riunione della Bce del 17-18 luglio. Per questo "gli sviluppi richiedono un monitoraggio stretto e i dati del secondo trimestre saranno input importanti per la prossima riunione a settembre del Consiglio direttivo", si legge nelle minute.