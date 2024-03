Venezuela, le presidenziali si terranno il 28 luglio

Il presidente del Consiglio nazionale elettorale (Cne), Elvis Amoroso ha annunciato oggi che le elezioni presidenziali in Venezuela si svolgeranno il prossimo 28 luglio. In un incontro tenutosi nell'ottobre scorso alle Barbados, delegazioni del governo del presidente Nicolás Maduro e dell'opposizione riunita nella Piattaforma unitaria democratica (Pud) avevano raggiunto un accordo per tenere le presidenziali nella seconda metà del 2024. Più di recente, il Parlamento venezuelano aveva organizzato consultazioni con vari settori della società civile e con esponenti dei partiti dell'opposizione moderata rappresentata nell'assemblea legislativa, preparando un dossier consegnato al Cne con le proposte per un processo elettorale trasparente, pluralista e democratico. In un comunicato diramato oggi, il Cne ha indicato che dal 18 marzo al 16 aprile saranno aperti i registri elettorali per la popolazione, mentre dal 21 al 25 marzo potranno essere depositate le candidature e infine dal 4 al 25 luglio si svolgerà la campagna elettorale. Al momento esiste solo una candidata presidenziale ufficiale, ed è la leader oppositrice Maria Corina Machado, che ha stravinto le primarie dell'opposizione con oltre il 92% dei voti. Su Machado tuttavia pende una condanna a 15 anni di divieto dal ricoprire incarichi pubblici che, se non rivista, le impedirebbe di partecipare alle elezioni. Per quanto riguarda invece il governativo Partito socialista unito del Venezuela (Psuv) non esiste un candidato ufficiale, ma molti ritengono che Maduro tenterà di ottenere un terzo mandato.