Varsavia, probabile cyberattacco russo all'agenzia polacca

La Polonia denuncia un "probabile attacco informatico russo" all'agenzia di stampa nazionale Pap. Lo riferiscono i servizi segreti di Varsavia. Il governo polacco ha affermato oggi che la falsa notizia apparsa sull'agenzia di stampa statale secondo cui i polacchi sarebbero stati mobilitati per combattere in Ucraina si trattava probabilmente di un attacco informatico russo. "Dato il probabile attacco informatico russo all'agenzia di stampa polacca e la diffusione di disinformazione sulla presunta mobilitazione in Polonia, l'Abw, l'agenzia per la sicurezza interna e il ministero per il digitale hanno agito rapidamente", ha scritto su X il portavoce dei servizi di sicurezza Jacek Dobrzynski.