"Monitoreremo attentamente come tutte le esercitazioni russe. Ma non rileviamo minacce alla sicurezza nazionale. Riteniamo che sia un messaggio" della Russia, frustrata dal fatto che gli Stati Uniti sono riusciti a sbloccare nuovi fondi per l'Ucraina. Lo ha detto il portavoce del consiglio alla sicurezza nazionale John Kirby in un'intervista a Cnn sulle previste esercitazioni militari della Russia nei Caraibi.