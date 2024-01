Usa, Trump si schiera col Texas: Biden aiuta invasione migranti

Donald Trump entra a gamba tesa nello scontro in atto fra il Texas e il Governo americano al confine fra Stati Uniti e Messico. L'ex presidente Usa incoraggia infatti tutti gli stati volenterosi a inviare i militari delle loro "guardie nazionali in Texas per prevenire l'ingresso di illegali. Tutti dovrebbero sostenere le misure di buon senso delle autorità del Texas per proteggere la sua sicurezza, la sua sovranità e gli americani", afferma Trump attaccando il presidente Joe Biden per "aiutare" l'ondata di migranti e voler "legare le mani" del governatore Gregg Abbott così che "l'invasione possa continuare senza controlli".