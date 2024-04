Usa, supporto allo stato palestinese con accordo pace

"Gli Usa supportano vigorosamente uno stato palestinese nell'ambito di un accordo di pace. E il presidente Joe Biden dal 7 ottobre ha ripetuto numerose volte che l'unica via per la pace e' una soluzione dei due stati. Ma azioni premature qui a New York, anche con le migliori intenzioni, non porteranno allo stato palestinese". Lo ha detto l'ambasciatore americano all'Onu Robert Wood dopo aver posto il veto alla risoluzione sull'ammissione piena della Palestina alle Nazioni Unite.