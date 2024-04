Usa reimpongono sanzioni petrolifere al Venezuela

Gli Stati Uniti non rinnoveranno una licenza che scadrà giovedì e che aveva ampiamente allentato le sanzioni petrolifere del Venezuela, passando a reimporre misure punitive in risposta al mancato rispetto di alcuni impegni elettorali da parte del presidente Nicolas Maduro: lo hanno riferito alti dirigenti Usa. Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha dato alle societa' del settore 45 giorni per "liquidare" le proprie attività e transazioni nel settore del petrolio e del gas nei Paesi Opec.