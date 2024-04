"Condanniamo fermamente il sequestro da parte dell'Iran della Msc Aires in acque internazionali e ne chiediamo il rilascio immediato". Lo scrive in un post su X la portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale americana, Adrienne Watson, precisando che "l'equipaggio è composto da cittadini indiani, filippini, pakistani, russi ed estoni".