L'ambasciatore degli Stati Uniti in Ungheria David Pressman ha dichiarato che Washington interverrà in risposta al "messaggio antiamericano pericolosamente sconsiderato" di Budapest e alla "relazione in espansione con la Russia". Lo riferisce il Guardian. In un discorso tenuto giovedì a Budapest, Pressman ha preso di mira direttamente la politica estera del premier ungherese Viktor Orbán, accusando anche il governo ungherese di corruzione dilagante e di minare le istituzioni. Non possiamo ignorare il fatto che lo speaker dell'assemblea nazionale ungherese affermi che la guerra in Ucraina è in realtà "guidata dagli Stati Uniti".