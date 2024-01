Usa 2024: Trump, vincerò alle primarie in New Hampshire

"Vinceremo in New Hampshire, anche se nello Stato permettono ai democratici e agli indipendenti di votare alle primarie repubblicane". Lo ha detto Donald Trump in un'intervista a Fox news in Iowa, dove i suoi avversari repubblicani Ron DeSantis e Nikki Haley si stanno confrontando in un dibattito in diretta sulla Cnn. L'ex presidente ha citato i sondaggi che danno l'ex governatrice della South Carolina a soli sette punti di di distanza da lui. "Ho vinto due volte in questo grande Stato, ce la farò anche questa volta", ha sottolineato il tycoon.