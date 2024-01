USA 2024, Trump trionfa in Iowa, DeSantis si piazza al secondo posto

Donald Trump vince la prima fase delle primarie repubblicane in Iowa in modo schiacciante, conquistando poco più del 50% dei voti e distanziando gli avversari di circa 30 punti, un record superiore al doppio di quello stabilito da Bob Dole nel 1988. Il magnate ha ottenuto successo in tutti i settori sociali, compresi gli evangelici, con l'unica debolezza nelle zone suburbane. Questo risultato è sorprendente se si considera che nel 2016 si è classificato secondo e da allora ha causato caos, subito due impeachment ed è attualmente coinvolto in quattro processi penali, di cui due per aver tentato di influenzare l'esito delle elezioni. Durante la notte, c'è stata una serrata competizione per il secondo posto tra i principali sfidanti, vinta da Ron DeSantis contro Nikky Haley, in contrasto con le previsioni. Tuttavia, la differenza tra i due è così minima (21,2% contro 19%, con il 94% dei voti scrutinati) che non fa una differenza significativa, lasciando aperta la sfida su chi dei due potrà presentarsi come alternativa a The Donald: nell'attesa della prossima fase il 23 gennaio nel più liberale New Hampshire, l'ex ambasciatrice all'Onu è in una posizione migliore. Vivek Ramaswamy, imprenditore tecnologico di origini indiane, si ritira invece dalla competizione (quarto posto con il 7,7%) e offre il suo sostegno all'ex presidente Trump, aumentando così il suo bacino di voti. "Sono onorato e rinvigorito da questa vittoria", ha commentato il magnate su Fox, prima del suo discorso ufficiale. Inizialmente, ha adottato un tono conciliante auspicando l'unione bipartisan del Paese, congratulandosi con DeSantis-Haley e lodando la sua famiglia, compresa la suocera appena scomparsa. Tuttavia, ha subito virato attaccando Joe Biden, "il peggiore presidente nella storia degli Stati Uniti" e il regista dei suoi processi ("un'interferenza elettorale"). Ha anche minacciato di "sigillare il confine con il Messico per fermare l'invasione di criminali e terroristi", attuando "un sistema di deportazioni che non si è mai visto negli Stati Uniti dai tempi di Eisenhower". Biden ha riconosciuto che dopo l'Iowa Trump "è il favorito per la nomination repubblicana" e la sua campagna ha avvertito che, se Trump dovesse vincere, ci saranno "vili attacchi, infinite bugie e spese massicce".