Usa 2024, Biden: Trump non accetterà l'esito del voto

Joe Biden, presumendo di vincere le elezioni presidenziali americane di novembre, ha profetizzato che il suo rivale repubblicano Donald Trump "non accetterà" il risultato del voto, come fece nel 2020. "Potrebbe non accettare il risultato delle elezioni, vi assicuro che non lo accetterà", ha detto il presidente Usa in un'intervista alla Cnn. "Guardate, io viaggio in giro per il mondo, vedo agli altri leader mondiali, e sapete cosa dicono tutti? Non è uno scherzo: l'ottanta per cento, dopo che abbiamo un incontro importante, dice 'devi vincere: è in gioco la mia democrazia". Biden ha proseguito affermando che i commenti fatti da Trump in campagna elettorale dimostrano come piegherà la presidenza ai propri fini se riconquisterà la Casa Bianca. "Sta dicendo che si assicurerà che il suo procuratore generale persegua coloro che gli dice di perseguire e se non lo farà lo licenzierà", ha osservato Biden ricordando la promessa del tycoon di essere 'la vostra vendetta'. "Quale presidente ha mai detto una cosa del genere?", ha chiesto.